В Саратовской области более суток ищут женщину, которую неизвестные затолкали в ее машину

Жительницу Саратовской области уже двое суток ищут после того, как неизвестные увезли женщину на ее машине. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По одной из версий, неизвестные представились Наталье Алешниковой покупателями автомобиля. Таким образом они выманили пропавшую, затем увезли в неизвестном направлении.

Ранее предполагалось, что похищение является розыгрышем, так как 23 сентября у женщины был день рождения. Однако правоохранители полагают, что эта версия маловероятна.

О похищении стало известно накануне. Неизвестные затолкали россиянку в ее же машину на Бульваре Роз и увезли. После этого родные пытались связаться с женщиной, но она не отвечала.

Известно, что похитители задели несколько машин, когда выезжали из двора. С собой у женщины был iPhone, во время его отслеживания выяснилось, что он находится в километре от дома, где похитили его хозяйку.

В следственном комитете возбудили уголовное дело.

Ранее похищенного ребенка нашли спустя более 70 лет.