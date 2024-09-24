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В вузах Москвы пройдут «Дни регионов Дальнего Востока — 2024»

В вузах Москвы пройдут «Дни регионов Дальнего Востока — 2024»

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Петр Чернов/РИА Новости

С 30 сентября по 1 ноября в вузах Москвы пройдут «Дни регионов Дальнего Востока — 2024», сообщили организаторы.

Интерактивную выставочную экспозицию примут РУДН, МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИУ «МЭИ», МАРХИ, МИРЭА – Российский технологический университет, РАНХиГС, «Высшая школа экономики», Московский педагогический государственный университет, Московский политехнический университет и Московский авиационный институт.

Гости выставочной экспозиции узнают о преимуществах жизни и работы на Дальнем Востоке, а также о перспективных направлениях развития региона и крупнейших предприятиях.

Студенты получат информацию о мерах поддержки переселенцев и смогут продегустировать дальневосточную продукцию.

Также посетителям выставки расскажут о «Большом Дальневосточном квесте», в котором можно выиграть одну из девяти путевок на двоих на Дальний Восток.

Проект реализован при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив».

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