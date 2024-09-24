В день отставки полпред УрФО Якушев поблагодарил уральские регионы за совместную работу

Регионы Уральского федерального округа стали одной мощной командой, заявил освобожденный от должности полномочного представителя президента России в УрФО Владимир Якушев, его цитирует Теlegram-канал UrFO_INFO.

Владимир Якушев поблагодарил регионы за совместную работу. Он работал в должности с ноября 2020 года по 24 сентября 2024 года.

Якушев отметил, что без малого четыре года, которые он работал на посту полпреда, выдались непростыми для страны и для Уральского федерального округа в частности. На 2020 год пришелся пик пандемии коронавируса. Затем началась специальная военная операция.

Он подчеркнул, что в условиях сильного давления стран Запада приходилось в короткие сроки увеличивать объемы производства предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Параллельно все регионы УрФО держали заданные темпы реализации национальных проектов, работали над достижением национальных целей, улучшением уровня жизни уральцев», — заявил Якушев.

По его словам, все субъекты УрФО поддерживали друг друга делом и советом.

«Мы все, каждый на своем месте, продолжим трудиться, чтобы это слаженное взаимодействие продолжилось», — добавил Якушев.

24 сентября глава государства Владимир Путин освободил от должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.