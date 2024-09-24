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ФСБ вынесла предостережение пользователю Telegram из Ульяновска

ФСБ пресекла попытку ульяновца распространить информацию против безопасности РФ

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность жителя Ульяновская, который, как утверждается, планировал распространить в интернете информацию, дискредитирующую армию. Об этом сообщило издание «Ульяновск.Экспресс».

По данным ведомства, мужчина создал группу в мессенджере Telegram, где собирал информацию, дискредитирующую политику России, а также и Вооруженные силы страны. Однако распространить ее он не успел, поэтому его не смогли привлечь к уголовной ответственности — ФСБ только вынесла ему официальное предостережение о недопустимости действий, направленных против безопасности РФ.

До этого ФСБ задержала иностранку за оправдание терроризма в Хабаровске. Женщина является гражданкой одной из стран Центральной Азии. По данным УФСБ, она в интернете оправдывала деятельность международной террористической организации.

В отношении иностранки возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемая находится под стражей. Расследование продолжается.

Ранее появилось видео задержания завербованного СБУ жителя Биробиджана.

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