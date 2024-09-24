Депутат Госдумы обсудил с представителями Ингушетии перестрелку у офиса Wildberries

Депутат Государственной думы от Чечни Адам Делимханов и представители Ингушетии обсудили перестрелку у офиса Wildberries в Москве. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный».

Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на носителя чеченского и ингушского языков сообщил, что стороны обменялись взаимными претензиями.

Отмечается, что Делимханов назвал «подлостью» действия ингушей — участников перестрелки, национальность которых использовали для разжигания «национальной розни между вайнахами». По словам депутата, ингуши еще до случившейся перестрелки говорили, что не будут участвовать в конфликте вокруг Wildberries, однако «московские ребята, нанятые [депутатом ГД из Ингушетии Бекханом] Барахоевым», решили устроить «засаду» на Владислава Бакальчука и его охрану, состоявшую из чеченцев.

Делимханов заявил, что республикам нужно быть в постоянном контакте. По его словам, Барахоев выразил готовность к разрешению проблемы.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на «Динамо». Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

Ранее участники нападения на офис Wildberries решили отправиться на СВО.