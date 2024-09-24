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Россиянка, потерявшая два дня отдыха из-за переноса рейса, отсудила более 100 тысяч рублей

Туроператор выплатит екатеринбурженке более 100 тысяч рублей из-за переноса рейса

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Shutterstock

Екатеринбурженка получит 100 тыс. рублей из-за сократившегося на два дня отдыха, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Прошлым летом Наталья купила тур в Анталью на трех человек, за 11 ночей на курорте женщина заплатила ООО «Атлантис туризм» 333 тыс. рублей, но из-за задержки рейса отпуск женщины сократился до 9 ночей. Туроператор вернул клиентке 18,5 тыс. рублей за неиспользованные сутки проживания в отеле, но ее это не устроило.

Ее интересы в суде представляла общественная организация «Турист прав» и требовала более 357 тыс. рублей за неустойку и компенсацию морального вреда. Кировский районный суд Екатеринбурга лишь частично удовлетворил требования и обязал туроператора выплатить Наталье 25 тыс. рублей, после чего ею была подана апелляционная жалоба. В итоге областной суд решение первой инстанции изменил.

«Туроператора обязали выплатить Наталье 42 116 рублей в счет соразмерного уменьшения стоимости услуг, оказанных с нарушением срока, 50 тысяч рублей неустойки с продолжением ее начисления до фактического исполнения обязательства. Также решение изменено в части взыскания штрафа – туроператор должен выплатить Наталье и общественной организации по 10 тысяч рублей каждому», — сказано в сообщении.

Ранее россиянка отсудила у МВД полмиллиона рублей за ошибку в загранпаспорте.

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