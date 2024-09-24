Задержанные в Чаде россияне будут освобождены

Россияне, которых задержали в Чаде по неизвестным причинам, скоро будут освобождены и переданы российской стороне. Об этом РИА Новости сообщил посол африканской страны в России Адам Бешир.

По его словам, всего были задержаны четыре человека, среди них — социолог Максим Шугалей и один гражданин Белоруссии. Последний раз они выходили на связь около 15:00 мск 22 сентября.

Они с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада без предъявления обвинений и без объявления причин. По данным источников агентства, социологи уже бывали в Чаде ранее, и у них не возникало проблем.

В мае 2019 года Шугалея и Самера Суэйфана на полтора года задержали в Ливии. Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии заявлял, что их арестовали в Триполи за попытку повлиять на предстоящие выборы. Москва эти утверждения опровергала. В декабре 2020 года россиян освободили.

Ранее эксперты оценили последствия задержания российских социологов в Чаде.