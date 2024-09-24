На востоке Москвы запустили новый трамвайный маршрут до Курского вокзала

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую трамвайную линию на улице Сергея Радонежского и запустил новый трамвайный маршрут №2 на востоке столицы.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, после запуска нового трамвая время в пути от 3-й Владимирской улицы до Курского вокзала сократится на 25% за счет отсутствия пересадок.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы интегрируем сеть трамвая в рельсовый каркас города и создаем удобные связи между районами для жителей столицы», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что новый маршрут поможет снизить нагрузку на Калининскую линию метро почти на 10%.

Новый трамвайный маршрут идет от 3-й Владимирской улицы через станции метро «Шоссе Энтузиастов», «Авиамоторная», «Площадь Ильича», улицу Сергея Радонежского и Костомаровский мост.

После открытия нового маршрута почти 700 тыс. москвичей получили удобные маршруты наземного транспорта, а более 300 тыс. жителей на востоке столицы смогут без пересадок доехать до Курского вокзала.

Новый трамвайный маршрут № 2 связал 9 линий рельсового каркаса города (метро, МЦК и МЦД) и объединил более 200 социальных объектов.

По маршруту ходят современные трехсекционные трамваи «Витязь-Москва» с полностью низким полом, системой климат-контроля и зарядками.

Напомним, всего в столице действуют 35 трамвайных маршрутов.