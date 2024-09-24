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В Литве начали увольнять государственных служащих за пророссийскую позицию

Департамент пожарной охраны Литвы уволил двоих офицеров за поддержку РФ

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Mindaugas Kulbis/AP

Государственные структуры в Литве после эскалации конфликта на Украине начали следить за проявлениями пророссийской позиции среди своих сотрудников. Об этом пишет портал 15min.

По информации журналистов, с февраля 2022 года в правоохранительных органах республики зафиксировали 10 случаев, когда полицейские высказывались в поддержку РФ. В местном департаменте пожарной охраны и спасения, в свою очередь, было выявлено три таких случая.

«Двое офицеров [департамента пожарной службы] были уволены с должности», — говорится в материале.

Авторы статьи уточнили, что обычно с сотрудниками с пророссийскими взглядами проводят профилактические беседы. Однако в некоторых случаях дисциплинарные меры могут доходить даже до ограничения доступа к государственной тайне, как это произошло с одним из литовских стражей порядка.

5 сентября министерство обороны Литвы сообщило о размещении оборонительных сооружений на границе с РФ. Речь идет об укреплениях, которые называются «зубы дракона».

Они появились перед мостом Луизы в городе Панямуне. Эта переправа соединяет территорию республики с российским городом Советск.

Ранее в Литве выступили за снятие с Украины ограничений на удары вглубь РФ.

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