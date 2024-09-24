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В Екатеринбурге рабочего, забывшего прицепить страховку, сдуло ветром с 11 этажа

В Екатеринбурге рабочего сдуло ветром с высоты 11-го этажа строящегося дома

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Shutterstock

В Екатеринбурге мигранта сдуло ветром с 11-го этажа при проведении монтажных работ. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на собственный источник.

Несчастный случай произошел 23 сентября на стройке многоквартирного дома на улице Металлургов. Как рассказал собеседник агентства, в момент ЧП подул сильный ветер, и хотя на рабочем был страховочный пояс, он не был закреплен, а сам мужчина стоял на краю. Он не удержался и рухнул вниз.

В результате падения 46-летний гражданин Таджикистана получил несовместимые с жизнью травмы. Сейчас следователи проводят проверку по факту произошедшего, они уже опросили очевидцев и изъяли документацию.

«Предварительно, данная ситуация не связана с проявлениями криминала», — отметили в региональном УМВД.

Ранее в Челябинске сорвалась строительная люлька с рабочими.

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