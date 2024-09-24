Стало известно, почему мужчины и женщины болеют по-разному

Физиологические и психологические особенности влияют на то, что мужчины и женщины по-разному болеют и переносят повышенную температуру тела, в частности. Об этом RuNews24.ru рассказала терапевт Наталья Леонтьева.

Она напомнила, что масса тела мужчин обычно выше, поэтому у них другая скорость терморегуляции. Кроме того, у них быстрее повышается температура тела из-за более интенсивного обмена веществ, уточнила врач.

«Важно отметить, что женский гормон эстроген обеспечивает оперативную реакцию иммунной системы на патогенные микроорганизмы, что помогает организму быстрее справляться с инфекциями и вирусами. В то же время, мужской гормон тестостерон подавляет иммунный ответ, что делает мужчин более восприимчивыми к различным заболеваниям», — добавила Леонтьева.

Семейный психолог Аделина Хромова, в свою очередь, добавила, что мужчины часто не замечают признаков заболевания и могут менее внимательно относиться к своему здоровью. По ее словам, они также часто скрывают свои проблемы, что может привести к развитию хронических недугов.

Американские ученые из Питтсбургского университета (PITT) до этого выяснили, что женщины чаще мужчин переносят тяжелые формы гриппа и других респираторно-вирусных инфекций (ОРВИ).

Ранее сообщалось, что раком чаще болеют родственники мужчин, имеющих проблемы с фертильностью.