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Песков заявил, что критиковать власть можно и нужно

Песков заявил, что власть можно критиковать, но не оскорблять

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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власть не может быть свободной от критики, но критика и оскорбления – «разные понятия». Так представитель Кремля ответил на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» об одобренном кабмином законопроекте о сроках и штрафах за оскорбления чиновников.

«Критика и оскорбления — это разные понятия. Конечно же, власть не должна и не может быть свободной от критики. Главное, если это критика людей, критика населения, потому что представители власти работают на благо этих людей и служат этим людям. Они служащие, госслужащие», — заявил представитель Кремля.

24 сентября стало известно, что кабмин одобрил разработанный в Госдуме законопроект о штрафах и сроках за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ. Автором инициативы выступил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Согласно поправкам, которые предлагается внести в статью 319 УК РФ, за оскорбление чиновников в прессе или интернете граждане могут получить срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет. За такое правонарушение также может грозить штраф до 1 млн рублей, до 480 часов обязательных работ и до двух лет принудительных работ.

Ранее протоиерей Ткачев назвал «пакостью» критиков власти.

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