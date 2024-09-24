В Китае женщина купила в магазине пирог и нашла в начинке человеческий зуб, пишет Asia One.

Как рассказала китаянка, когда обнаружила человеческий зуб в мясном пироге, который она купила в супермаркете в Чанчжоу, провинция Цзянсу. Женщина поделилась своей находкой с пользователями соцсетей, сняв на видео посторонний предмет. Она также отметила, что зуб точно не принадлежит ни одному из членов ее семьи. После этого она сразу же связалась с полицией, опасаясь возможных последствий для здоровья.

В магазине сообщили, что безопасность их клиентов является приоритетом и они приложат все усилия для выявления причины данного инцидента. Производитель пирога также начал собственное расследование.

Правда, на производстве утверждают, что ситуация, которая произошла с покупательницей, невозможна, так как их продукция проходит строгие проверки качества, включая использование рентгеновских технологий для обнаружения любых инородных объектов.

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