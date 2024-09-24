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В МВД назвали число аннулированных ВНЖ иностранцев из-за фиктивных браков

Волк: в 2024 году в РФ аннулировали 75 ВНЖ иностранцев из-за фиктивных браков

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Depositphotos

Полиция ведет работу по выявлению фиктивных браков, которые приезжие заключают с россиянками для легализации на территории страны. Так, за семь месяцев 2024 года ведомство аннулировало вид на жительство 75 иностранцам, получившим его подобным нелегальным способом. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала в своем Telegram-канале.

Также, по словам Волк, ее коллеги прекратили действие временного проживания 107 иностранцев, которые обзавелись им после регистрации отношений в ЗАГСе.

«Для пресечения подобной негативной практики территориальными органами МВД России на постоянной основе проводится работа по выявлению фиктивности брачных отношений. Соответствующие материалы направляются в органы прокуратуры для инициирования перед судом вопроса о признании брака недействительным», — уточнила официальный представитель ведомства.

Ранее в правительстве РФ заявили, что усилят борьбу с фиктивными браками иностранцев.

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