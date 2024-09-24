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Россиянам рассказали, как снизить риск развития болезни Альцгеймера

Врач Новоселов: правильное питание снизит риск развития болезни Альцгеймера

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Физическая активность, правильное питание и контроль за своим здоровьем могут снизить риски развития болезни Альцгеймера на 30-40%. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог, геронтолог Валерий Новоселов.

По его словам, особенно важно следить за уровнем глюкозы в крови, а также артериальным давлением. Особенно это касается людей, у которых есть близкие, страдающие от недуга.

«Сегодня уже очень много людей обращает внимание на процесс старения, как правило, в возрасте сорок плюс, когда начинаются какие-то проблемы со здоровьем. Погуляли, плохо спали, работали на ипотеку — начинаются проблемы. И тут надо разбираться: читать научные статьи, слушать лекции на YouTube самого разного качества», — сказал Новоселов.

Директор научно-исследовательского института биологии старения Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского Алексей Москалев до этого рассказал «Газете.Ru», что старение — это хроническое аутовоспалительное заболевание. Его симптомы — это такие недуги, как сердечно-сосудистые болезни, нейродегенеративные процессы, рак.

Ранее врач раскрыл, что в человеке стареет прежде всего.

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