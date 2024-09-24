В Алтайском крае легкомоторный самолет во время полета зацепил линию электропередачи и упал

Около населенного пункта Верхозерное Алтайского края крушение потерпело воздушное судно СП-30, зацепив линию электропередачи. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, на борту был только пилот, но он не пострадал. Сотрудники МЧС России работают на месте инцидента.

Неделей ранее также в Алтайском крае другой легкомоторный самолет потерпел крушение в Рубцовском районе рядом с поселком Приозерный. По данным регионального управления МЧС, в результате падения пилот воздушного судна не выжил. Сейчас на месте инцидента работают оперативные и экстренные службы.

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. В СК уточнили, что дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На текущий момент следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее у летевшего в Словакию самолета треснуло лобовое стекло.