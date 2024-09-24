Россиян призвали не есть роллы «на завтра»

Роллы можно употреблять в течение первых двух-трех часов после приготовления, поэтому есть остатки с вечера на следующий день не стоит. Об этом kp.ru рассказал шеф-повар Вячеслав Подольский.

«Если кто-то по килограмму, по два роллов себе домой заказывает со словами «завтра подогрею в микроволновке», знайте: так делать нельзя. Есть риск отравления. Там морепродукты, там молочная продукция, в виде творожного сыра… Пожалуйста, не ешьте на завтра роллы», — сказал эксперт.

Он также посоветовал отказаться от покупки продукции, которую выставили на витрину, потому что ее вряд ли приготовили пять минут назад. Подольский подчеркнул, что лучше заказывать роллы так, чтобы их приготовили непосредственно для вас.

Главный технолог сети доставки суши и роллов «Много лосося» Людмила Румянцева до этого рассказала «Газете.Ru», что ореховый соус отлично сочетается с рисом и морепродуктами, поэтому идеально подходит к роллам. По ее словам, его делают преимущественно из грецких орехов с добавлением петрушки и чеснока. Она также предложила сочетать суши с соусом Унаги.

Ранее россиянам объяснили, почему роллы назвали «Филадельфия» и «Калифорния».