В Приморье выдали разрешение на ликвидацию медведя, задравшего мужчин

Охотоведы получили разрешение на устранение медведя, который, как считается, задрал двух мужчин в дачном доме в Приморье. В настоящее время ведутся его поиски в окрестностях поселка Лучегорск, пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Пожарского муниципального округа.

В следственном управлении СК России по Приморскому рассказали, что 23 сентября медведь напал на двух мужчин в дачном доме рядом с Лучегорском. Нападение было летальным.

По информации краевого министерства лесного хозяйства, жертвами стали отец и сын. Также стало известно, что за день до трагедии медведь напал на собаку в этом же дачном поселке, но местные жители не сообщили об этом инциденте.

«Охотнадзор в настоящее время проводит работы по береговой линии озера. Вооруженные сотрудники полиции проводят рейды на машинах с целью не допустить медведя в поселок», — говорится в сообщении.

Жителей просят быть осторожными и внимательными, а также избегать посещения первого и второго микрорайонов Лучегорска. Родителей призывают лично забрать детей из школы, так как школьников не отпускают домой самостоятельно.

Ранее американский подросток справился с 200-килограммовым медведем ради спасения отца.