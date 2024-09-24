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В Приморье выдали разрешение на ликвидацию медведя, задравшего мужчин

В Приморье охотоведы ликвидируют медведя, напавшего на двух мужчин

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Shutterstock

Охотоведы получили разрешение на устранение медведя, который, как считается, задрал двух мужчин в дачном доме в Приморье. В настоящее время ведутся его поиски в окрестностях поселка Лучегорск, пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Пожарского муниципального округа.

В следственном управлении СК России по Приморскому рассказали, что 23 сентября медведь напал на двух мужчин в дачном доме рядом с Лучегорском. Нападение было летальным.

По информации краевого министерства лесного хозяйства, жертвами стали отец и сын. Также стало известно, что за день до трагедии медведь напал на собаку в этом же дачном поселке, но местные жители не сообщили об этом инциденте.

«Охотнадзор в настоящее время проводит работы по береговой линии озера. Вооруженные сотрудники полиции проводят рейды на машинах с целью не допустить медведя в поселок», — говорится в сообщении.

Жителей просят быть осторожными и внимательными, а также избегать посещения первого и второго микрорайонов Лучегорска. Родителей призывают лично забрать детей из школы, так как школьников не отпускают домой самостоятельно.

Ранее американский подросток справился с 200-килограммовым медведем ради спасения отца.

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