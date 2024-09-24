Россиянам объяснили, как утренний кофе влияет на анализы крови

Вопрос о том, стоит ли пить кофе перед утренними анализами, зависит от типа исследований, считает врач-инфекционист Вера Сережина. Она поделилась своим мнением в интервью для издания «Доктор Питер».

По словам специалиста, в большинстве случаев медики рекомендуют избегать употребления кофе перед сдачей анализов, особенно утренних, и советуют ограничиться лишь негазированной водой в небольшом объеме.

«Это объясняется тем, что кофе может активировать систему свертывания крови, что приводит к ее сгущению и усложняет процесс забора проб. Вода, наоборот, способствует разжижению крови, что облегчает лабораторную работу», — пояснила она.

Если анализы назначены на вторую половину дня, и между питьем кофе и самими исследованиями пройдет 3-4 часа, употребление кофе может быть допустимо, добавила Сережина. Она также отметила, что для серологических тестов это не является проблемой. Что касается анализа мочи, то, по словам врача, кофе не влияет на него напрямую, так как утренняя порция мочи находится в мочевом пузыре с вечера и не контактирует с напитками, выпиваемыми утром.

До этого психиатр-нарколог Виталий Холдин предупредил россиян о том, что сочетание кофе и сигарет грозит серьезными проблемами с сердечно-сосудистой системой.

Ранее стало известно, сколько чашек кофе нужно пить для защиты от инсульта.