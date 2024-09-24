Около 50 рейсов отменены в Ливан во вторник

Во вторник, 24 сентября, в международном аэропорту Бейрута имени Рафика Харири было отменено около 50 рейсов из-за израильских бомбардировок на юге и востоке Ливана. Об этом говорят данные онлайн-табло аэропорта.

По информации на 1:16 мск, с ночи 24 сентября до позднего вечера того же дня в аэропорту Бейрута отменили 33 рейса на вылет и 16 на прилет. Изменения затронули рейсы 17 авиакомпаний, среди которых ливанская Middle East Airlines, эмиратские Etihad Airways и Emirates, саудовская Saudia, катарская Qatar Airways, кувейтская Jazeera Airways, иорданская Royal Jordanian, турецкие Turkish Airlines и Pegasus, египетская EgyptAir, эфиопская Ethiopian Airlines, немецкие Lufthansa и Eurowings, американская United Airlines и французская Air France. Ранее некоторые из этих компаний уже сообщали об отменах.

Согласно данным сервиса Flightradar на 1:16 мск, в воздушном пространстве Ливана не находится ни одного гражданского самолета.

С утра 23 сентября израильская авиация наносит интенсивные удары по населенным пунктам на юге и востоке Ливана. Бомбежки охватили десятки деревень и несколько городов. В ответ бойцы «Хезболлы» выпустили множество ракет в сторону севера Израиля.

Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться для прекращения израильской агрессии.

Ранее ливанский тележурналист получил травмы в прямом эфире из-за атаки армии Израиля.