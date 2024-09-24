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Макрон нечаянно рассказал о Telegram-канале с мемами о нем

Макрон случайно указал в профиле в Telegram канал с мемами о нем

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Hannah Mckay/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем официальном Telegram-канале случайно разместил ссылку на неверный канал, перепутав названия. Вместо ссылки на официальный канал Елисейского дворца он прорекламировал российский канал ElyseeInfos, который специализируется на мемах о нем и имеет схожее название.

Дело в том, что этот российский канал ранее приобрел имя, использующееся Елисейским дворцом для регистрации в социальных сетях. В итоге переход по этой ссылке вел к юмористическим публикациям, касающимся сексуальной ориентации Макрона и гендерных вопросов, связанных с его супругой. В настоящее время при попытке перейти по ссылке, мессенджер выдает сообщение об ошибке.

Недавний опрос показал, что три четверти жителей Франции выразили недовольство президентом страны Эммануэлем Макроном. Как отмечается, никогда с момента разграбления Триумфальной арки в разгар кризиса «Желтых жилетов» в декабре 2018 года рейтинг популярности президента не падал до 25%, а рейтинг неприятия не поднимался до 75%.

Ранее Макрон не вошел в топ-30 популярных французских политиков.

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