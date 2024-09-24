Похищенного ребенка нашли спустя более 70 лет

Похищенного в 1951 году в калифорнийском Окленде шестилетнего мальчика удалось найти спустя 73 года. Об этом сообщает портал KTSM.

Луис Армандо Альбино в день похищения играл в парке. К нему подошла женщина и пообещала, что купит для него конфеты. Вместо этого она украла мальчика, перевезла на Восточное побережье. Там он оказался у пары, которая воспитала его как своего сына.

В поисках мальчика задействовали полицейских, солдат местной армейской базы, береговую охрану и других городских служащих, но результатов они не принесли.

В итоге спустя более 70 лет его нашла племянница, 63-летняя Алида Алекин. Она прошла тест ДНК, который показал 22-процентное совпадение с мужчиной, который в конечном итоге оказался ее дядей — отставным пожарным и ветераном Корпуса морской пехоты, служившим во Вьетнаме.

Также в поисках помогли старые фотографии и газетные вырезки.

«Я всегда была полна решимости найти его. Моя история может помочь другим семьям, переживающим то же самое», — сказала Алекин.

ФБР продолжает расследование похищения.

До этого сообщалось, что в Воронеже с детской площадки похитили четырехлетнюю девочку. По словам очевидцев, ее заманили куклой.

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