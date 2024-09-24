Россиянам назвали пять вопросов, которые важно задать на собеседовании

Большинство прогрессивных работодателей давно осознали, что процесс собеседования соискателя — это диалог и обмен вопросами. Тем не менее некоторые компании по-прежнему проводят собеседования в формате односторонних допросов. Анастасия Алексеева, HR-директор коммуникационного агентства DIDENOK TEAM, рассказала «Газете.Ru», какие вопросы важно задать на собеседовании.

Первый вопрос: «Расскажите, в чем ключевое УТП вашей компании/уникальность/конкурентное преимущество?»

«Этот вопрос поможет раскрыть позиционирование компании и в целом понять то, насколько глубоко погружен ваш собеседник в стратегию развития собственной компании, на что делают акцент», — отметила она.

Второй вопрос: «Какие цели у компании на ближайшие год-два?»

«Вопрос от эйчара или работодателя про то, кем вы видите себя через 5 лет, уже давно превратился в мем. Но на самом деле ответ на него часто бывает весьма полезен. Ретранслируем его и в сторону компании, на чью вакансию вы претендуете. Соотнесите ответ с вашими планами и сделайте выводы», — добавила специалист.

Третий вопрос: «Какие зоны для развития вы бы отметили сейчас у компании в целом или в конкретном отделе?»

«Здесь могут быть сразу подсвечены «тонкие» места в структуре или текущих результатах. А также по итогам этого вопроса можно понять, на какие метрики при оценке деятельности опирается потенциальный работодатель», — подчеркнула эксперт.

Четвертый вопрос: «С какими сложностями/вызовами/челленджами я столкнусь в свои первые рабочие дни?»

«Ответ на этот вопрос поможет понять, как в компании проходит период адаптации, если в целом есть процесс онбординга в организации», — объяснила она.

Пятый вопрос — «Какие компетенции мне пригодятся больше всего на старте?»

«Эта информация сразу подскажет, с чего стоит начинать в первые рабочие дни и настроит на конкретные рабочие задачи», — сказала эксперт.

В целом от тональности и уместности любого из этих вопросов зависят и ответы.

«Учитывайте Грейд позиции, на которую претендуете, и Грейд должности вашего собеседника. Не совершайте ошибку и не превращайте диалог в допрос и со своей стороны, важно соблюдать деликатность и баланс в беседе, при этом грамотно выявляя все важные для вас аспекты возможной будущей работы», — резюмировала специалист.

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