Туристы рассказали, какие локации чаще всего посещают в Москве

Почти половина — 42% — жителей регионов ездят в Москву хотя бы раз в год. Только 17% опрошенных никогда не были в столице. Туристы чаще других достопримечательностей называют Красную площадь, Большой театр и Государственную Третьяковскую галерею. Это показало исследование в рамках премии правительства Москвы в сфере столичного гостеприимства «Путеводная звезда», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Также гостям столицы интересны музей современного искусства «Гараж» (24%) и Музей космонавтики (29,1%).

Менее всего туристам известны Дарвиновский музей (8,2%), музей-заповедник «Коломенское» (5,2%), Новодевичий монастырь (3,7%) и театр «Геликон Опера» (1,8%),

Места, которые туристы лучше всего знают в столице: Красная площадь (50,8%); Большой театр (49,7%); Государственная Третьяковская галерея (42,3%); Парк Горького (40,8%); Парк «Зарядье» (34,9%); Памятник «Рабочий и колхозница» (33,4%); Памятник Пушкину (29,8%); Пушкинский Музей — Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (25,2%).

Третьяковская галерея, Красная площадь и памятник «Рабочий и колхозница» — локации, которые попали в топ как москвичей, так и гостей столицы. А вот дальше выбор жителей Москвы несколько отличается от достопримечательностей, названных туристами. Например, каждый третий (36,5%) москвич выбрал в качестве самой узнаваемой МХТ им. А.П. Чехова. Дарвиновский музей и музей-заповедник «Царицыно» назвали 23,9% и 23,2% опрошенных жителей Москвы соответственно.

Меньше всего москвичи знают монумент «Покорителям космоса» (3,8%), Нескучный сад (2,8%) и Бабушкинский парк (2,7%).

Места, которые жители Москвы знают в столице лучше всего: Государственная Третьяковская галерея (47,4%); Красная площадь (46,1%); МХТ им Чехова (36,5%); Памятник «Рабочий и колхозница» (33,4%); Парк Горького (36,8%); ВДНХ (32,1%); Театр Сатиры (31,4%).

Ранее выяснилось, что более половины россиян используют ритуалы для заботы о красоте и гигиене в путешествии.