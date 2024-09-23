Пытавшийся похитить сына в Калининграде гражданин США получил срок

В Калининграде вынесли приговор гражданину США, который пытался похитить своего четырехлетнего сына и вывезти из России. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Суд установил, что 27 июня прошлого года американец приехал в Калининград для встречи с сыном, являющимся гражданином России. Однако, не получив от матери мальчика согласия на вывоз ребенка из страны, он под предлогом совместного времяпровождения на машине отвез малолетнего в поселок Липовка. Оттуда он планировал увезти его из страны, но был задержан при пересечении границы через лес и болото.

В результате иностранца судили за преступления, предусмотренные статьями о похищении заведомо несовершеннолетнего и покушении на попытку незаконного пересечения границы. Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 100 тысяч рублей.

Ранее двое мужчин под видом полицейских похитили подростка и вымогали у него 200 тыс. рублей.