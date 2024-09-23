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Воронежец позволил мошенникам себя запугать и лишился 2,5 млн рублей

«МК»: мошенники запугали мужчину из Воронежа и лишили его 2,5 млн рублей

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Shutterstock

В Воронеже местный житель позволил мошенникам себя запугать и остался без сбережений. Об этом сообщает mk.ru.

По информации издания, 38-летнему оператору станков промышленного предприятия позвонил неизвестный, который представился якобы сотрудником компании мобильного оператора. Незнакомец попросил сообщить код из СМС, чтобы проверить договор, и мужчина последовал его инструкциям.

После этого с воронежцем связалась другая злоумышленница, которая назвалась представительницей портала Госуслуг. Она заявила, что мошенникам стали известны его личные данные и теперь на него якобы массово оформляют кредиты. Аферистка посоветовала россиянину «удалить финансовый аккаунт из системы Центробанка» путем снятия всех средств и перевода денег на «безопасный счет». Напуганный мужчина доверился и последовал инструкциям.

Воронежец перевел на счета мошенников 2,5 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее запуганная мошенниками россиянка потеряла 1,5 млн рублей и переехала жить в отель.

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