В Московской области вновь провели акцию «Проверь здоровье в парке»

В прошедшие выходные в парках 27 городских округов Московской области вновь провели акцию «Проверь здоровье в парке», сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, такой формат пользуется спросом у жителей региона.

«Особенно он подходит тем, кто не может посетить поликлинику в будни. Всего с начала лета профосмотры в парках прошли более 10,7 тыс. человек», — сказал он.

Сапанюк добавил, что в рамках акции жители теперь могут также сделать прививку от гриппа.

«За прошедшие выходные вакцинацию прошли 509 человек», — отметил он.

ри необходимости пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику.