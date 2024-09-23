В Подмосковье появились новые контейнеры для приема текстиля

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Число контейнеров для приема текстиля в Московской области достигло 1,3 тыс., сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Всего контейнеры установлены в 34 городских округах Подмосковья

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов, в 2023 году в регионе собрали более 2 тыс. тонн текстиля.

«Это говорит о вовлеченности жителей в экологическую повестку и потребности в пунктах сбора вторсырья», — сказал он.

Вещи в хорошем состоянии передаются в благотворительные организации и нуждающимся.

Изношенный текстиль — одежда, предметы декора и быта идут на переработку – из него делают ветошь, волокно или утеплитель.

Сдача текстиля позволяет минимизировать количество непригодного для переработки сырья и риск поломки оборудования на комплексах по переработке отходов.