Бывший адвокат Эльман Пашаев обжаловал свой арест по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

«Апелляционная жалоба Пашаева зарегистрирована в канцелярии суда», — сообщили в суде.

18 сентября военный суд отправил бывшего адвоката Эльмана Пашаева в СИЗО по делу о мошенничестве.

17 сентября Следственный комитет РФ задержал бывшего адвоката по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным ведомства, в феврале 2024 года Пашаев встретился с Блиновским в Москве и убедил его, что за крупную сумму денег способен освободить их с супругой Еленой от уголовной ответственности. Мужчины договорились, после чего экс-адвокат получил от Блиновского денежные средства. По данным SHOT, Пашаев также обещал освободить Блиновскую из СИЗО — используя контракт ее мужа с Минобороны РФ

Подробнее о Пашаеве читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Пашаеву грозит увольнение из ВС РФ за выезд из зоны СВО.