Хозяин 5 дней жарил сосиски на обочине, чтобы привлечь потерявшегося пса

В Англии владелец собаки пять дней жарил сосиски на обочине, чтобы привлечь запахом потерявшегося питомца, пишет «Би-би-си». В итоге его план сработал.

Хозяин пропавшей чихуахуа по кличке Пенни, Лиам Эниш, организовал поиски животного после того, как собака исчезла во время прогулки. Через несколько дней, когда это не принесло результата, мужчина предпринял нестандартный шаг — установил палатку на том самом поле, где пропала Пенни, и начал жарить там еду.

В течение пяти дней Лиам и его приятель жарили сосиски, надеясь, что запах пищи привлечет собаку обратно. Стратегия оказалась успешной, и через 11 дней после исчезновения питомица нашлась.

«Это совершенно неописуемо, это как будто снова родить ребенка», — прокомментировал свои чувства британец.

Возвращение Пенни стало настоящим праздником для всей семьи, включая трех других собак, которые также живут в доме. По словам Эниша, все очень радовались воссоединению с чихуахуа, а сам мужчина даже решил сделать татуировку в честь этого события. Теперь на руке Лиама красуется рисунок с животным, сосисками и тарелкой НЛО.

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