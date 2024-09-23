Российского генерала полиции заочно обвинили на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения генерал-майору полиции России Юрию Завьялову и его подчиненным. Об этом сообщили в Telegram-канале СБУ.

В ведомстве отметили, что Завьялов в 2022 году занял пост главы МВД в Херсонской области. Его заместителями стали Геннадий Березин и Юрий Закавряшин. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

«Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Херсонской области совместно с Нацполицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры», — говорится в сообщении.

2 сентября Служба безопасности Украины сообщила, что суд приговорил бывшего командира из подразделения ополчения Луганской народной республики «Призрак» к 14 годам лишения свободы. По данным спецслужбы, мужчина в 2014 году участвовал в боях против украинских силовиков, а после вернулся в родной город. Контрразведчики Службы безопасности установили его местонахождение летом 2023 года.

Ранее на Украине заочно предъявили обвинения Сергею Кириенко.