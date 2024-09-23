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В Госдуме пояснили, кто попадет под статью о «пропаганде чайлдфри»

Депутат Лантратова заявила, что за слова о нежелании иметь детей штрафовать не будут

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Штрафовать за «пропаганду чайлдфри» будут только тех россиян, кто склоняет других женщин отказаться от рождения детей. Об этом «Газете.Ru» сообщила депутат Госдумы и сторонница законопроекта Яна Лантратова. По ее словам, за слова о личном нежелании иметь ребенка женщин наказывать не будут.

«Формулировка «отказ от деторождения» будет отдельно проработана, чтобы случайные люди под действие статьи не попали. Данный законопроект касается именно пропаганды идеологии чайлдфри и идеи отказа от деторождения. То есть, когда есть настойчивое, систематическое распространение определенных взглядов, с целью изменения общественного мнения. Если человек захочет убедить окружающих в том, что дети зло и их не надо рожать — его накажут. Высказывание о нежелании иметь детей не попадет под статью. А вот попытки убедить другую женщину отказаться от деторождения — попадают. Законопроект направлен не против женщин, решивших не рожать ребенка, а против тех, кто пытается манипулировать ими, склонять к отказу от рождения детей», — пояснила она.

По мнению Лантратовой, законопроект о запрете пропаганде чайлдфри не нарушит права женщин, а укрепит.

«Разве нарушает такой закон право женщин самим решать, хотят ли они ребенка? Конечно, нет. Он только укрепляет право женщины принять решение самостоятельно — без внешнего давления и настойчивой пропаганды бездетности. Ведь современная информационная среда, особенно в интернете — очень агрессивная. Есть целые сообщества, где культивируется пренебрежительное и даже неприязненное отношение к материнству и детству. Особенно жесткая санкция установлена для тех, кто пытается пропагандировать чайлдфри среди несовершеннолетних. Потому что психика подростков подвижна, они легко поддаются манипуляциям», — добавила депутат.

23 сентября правительство России поддержало законопроект о введении административного наказания за пропаганду «движения чайлдфри» — отказа от деторождения. В документе указано, что за это собираются наказывать наравне с пропагандой нетрадиционных отношений и смены пола: штрафы для граждан составляют от 50 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей. Юридическим лицам грозит штраф от 800 тыс. до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности до 90 суток.

Если пропаганда будет направлена в отношении несовершеннолетних, то нижние и верхние границы штрафов вырастут в два раза. В случае, если пропаганду чайлдфри обнаружат в СМИ или интернете, юрлицам грозит штраф до 4 млн рублей. Кабмин также поддержал законопроект о запрете пропаганды «отказа от деторождения» в СМИ, интернете, фильмах и рекламе.

Ранее депутат Горячева заявила, что законопроект о пропаганде чайлдфри создаст еще больше проблем.

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