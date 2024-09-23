Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России заявили об улучшении качества китайских товаров

Депутат Спиридонов: качество китайских товаров стало лучше

close
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Качество китайских товаров в последнее время улучшилось, потому что промышленные технологии в Китае стали более развитыми. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат фракции «Единая Россия» Александр Спиридонов, передает Дума ТВ.

По его словам, китайские производители приложили для этого большие усилия.

«Со стороны государства сейчас очень большая поддержка. В связи с этим китайские товары намного стали более качественными и намного лучше отвечают потребительским запросам. После ухода крупных западных брендов, сейчас многие стали пользоваться китайскими товарами и начали понимать, что они действительно неплохого качества», — добавил Спиридонов.

Депутат добавил, что представителям промышленности в России также необходимо развиваться, чтобы они не допустить вытеснения со стороны китайской продукции.

Результаты опроса аналитического агентства A2 до этого показали, что каждый третий житель России поменял свое отношение к китайским товарам в лучшую сторону, самым качественными товарами россияне считают электронику, а для покупки товаров из Китая 65% предпочитают AliExpress.

Ранее эксперт предположил, как ЕС сможет защитить себя от китайского импорта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами