В России заявили об улучшении качества китайских товаров

Качество китайских товаров в последнее время улучшилось, потому что промышленные технологии в Китае стали более развитыми. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат фракции «Единая Россия» Александр Спиридонов, передает Дума ТВ.

По его словам, китайские производители приложили для этого большие усилия.

«Со стороны государства сейчас очень большая поддержка. В связи с этим китайские товары намного стали более качественными и намного лучше отвечают потребительским запросам. После ухода крупных западных брендов, сейчас многие стали пользоваться китайскими товарами и начали понимать, что они действительно неплохого качества», — добавил Спиридонов.

Депутат добавил, что представителям промышленности в России также необходимо развиваться, чтобы они не допустить вытеснения со стороны китайской продукции.

Результаты опроса аналитического агентства A2 до этого показали, что каждый третий житель России поменял свое отношение к китайским товарам в лучшую сторону, самым качественными товарами россияне считают электронику, а для покупки товаров из Китая 65% предпочитают AliExpress.

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