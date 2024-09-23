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Глава Иркутской области прокомментировал нападение на школьников в Балаганске

Губернатор Кобзев призвал родителей следить за детьми после случая в Балаганске

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Телеграм-канал «Baza»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев после нападения на учеников школы №1 в поселке Балаганск попросил родителей внимательнее следить за поведением детей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Изменения в настроении или внешнем виде, их увлечениях, включая компьютерные игры, могут быть сигналом. Если вы заметили что-то подозрительное, обращайтесь к руководству образовательной организации, к психологам», — заявил глава региона.

Он отметил, что по факту инцидента производится проверка, а напавшего на сверстников школьника переведут на лечение в Иркутск. По словам Кобзева, ученик не имеет приводов в полицию и не состоял на профилактических учетах.

Утром 23 сентября 13-летний мальчик напал с молотком на одноклассников в школе №1 в Балаганске. Ранения получили три ученика, после чего подростка обезвредил учитель физкультуры.

Возбуждены уголовные дела. Школьника характеризуют как тихого и необщительного, при этом, по данным Mash, с пострадавшими он не конфликтовал, а в классе над ним не издевались. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось о происшествии в свердловском социальном центре, где воспитанников жестоко избили сверстники.

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