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В посольстве рассказали о содержании запертых на пароме в Южной Корее россиян

Посольство РФ в Сеуле: россияне на пароме в Тонхэ не жалуются на содержание

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Lee Jin-man/Reuters

Граждане России, которые оказались заперты на пароме в городе Тонхэ из-за отказа во въезде в Южную Корею, не имеют жалоб на условия содержания. Об этом сообщили в Telegram-канале посольства РФ в Сеуле.

«В настоящее время указанные лица продолжают находиться на пароме, где получают трехразовое питание. Жалоб на условия содержания у них не имеется», — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что россияне вернутся во Владивосток 24 сентября. Их направят из Тонхэ регулярным рейсом морской паромной переправы.

Об инциденте вечером 21 сентября сообщил портал VL.ru. По его информации, из-за отказа во въезде россиян заперли в каютах.

23 сентября российские дипломаты выяснили, что 16 гражданам РФ отказали во въезде в южнокорейский порт из-за того, что якобы заявленные цели поездки не соответствовали действительным. По их данным, в настоящее время россияне находятся на борту парома компании Duwon Shipping, который стоит в Тонхэ.

Позже в российском диппредставительстве сообщили, что с гражданами РФ встретится заведующий консульским отделом, советник посольства России в Южной Кореи Роман Быков. Он также обсудит ситуацию с иммиграционными властями.

Ранее посольство вмешалось в ситуацию с россиянами, запертыми на пароме в Южной Корее.

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