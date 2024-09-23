Врач оценил опасность вспышки пневмонии, зафиксированной в школах Екатеринбурга

Вспышка пневмонии, которую зафиксировали на прошлой неделе в екатеринбургских школах, не должна вызывать панику, потому что ее фиксируют регулярно с определенной цикличностью. Об этом ЕАН рассказал врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.

«Микоплазменная, или атипичная, пневмония — это не новое, неожиданное для нас заболевание, наиболее вероятным возбудителем является бактерия. Ее еще называют «ходячей» пневмонией, потому что человек долго может жить в обычном режиме, ходить на работу или учебу, переживая незначительные симптомы. Инкубационный период составляет от недели до трех, и за этот период больной успевает заразить других участников коллектива, поэтому происходят вспышки в школьных классах, например», — уточнил эксперт.

По его словам, заболевание обычно возникает раз в четыре года. При этом ситуация с заболеваемостью могла осложниться на фоне прошедшей пандемии коронавируса, потому что она ослабила иммунитет граждан, в том числе, детей. Соловьев добавил, что, несмотря на рост заболеваемости, обострение ситуации в российском здравоохранении не ожидается.

18 сентября сообщалось, что в Екатеринбурге несколько образовательных учреждений перевели на дистанционную форму обучения после повышенной заболеваемости пневмонией в нескольких классах. Первой на карантин ушла школа №16 в связи с заболеванием детей в 14 классах. Также переведены на дистант обучающиеся МАОУ СОШ №19, МАОУ СОШ №23, МАОУ СОШ №79 и МАОУ СОШ №181.

Ранее сообщалось, что на Урале мальчик принес в школу пистолет.