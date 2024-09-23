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Власти Ленобласти высказались о пожаре на мусорном полигоне

В Ленобласти опровергли сведения о возгорании на полигоне «Северная Самарка»

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Информация, согласно которой на мусорном полигоне «Северная Самарка» произошло возгорание, не соответствует действительности. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Ленинградской области.

«Госэконадзор Ленобласти проверил информацию. Она не подтвердилась», — говорится в сообщении.

О пожаре на полигоне утром 23 сентября сообщили в группе «Полигон «Северная Самарка». Нет свалке!» в социальной сети «ВКонтакте». Жители массива Северная Самарка утверждали, что на месте был заметен дым и запах гари. К месту инцидента направились пожарные.

19 сентября возгорание произошло на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в Белгороде. Мэр города Валентин Демидов рассказал, что огонь охватил скопившийся здесь мусор. В ликвидации пламени принимали участие члены казачьей пожарной команды «Станица» и поисково-спасательных отрядов местного управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Ранее во Владимире локализовали крупный пожар.

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