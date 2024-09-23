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Суд признал законность обыска у Владислава Бакальчука

Суд признал законность обыск у сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука

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Суд признал законность обыска у сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что обыск был проведен по ходатайству следователя, который имеет право инициировать такие меры, если считает их безотлагательными, даже до получения судебного решения. В соответствии с требованием закона, после обыска следователь предоставил материалы дела суда для подтверждения законности следственных действий.

Силовики провели обыски у сооснователя маркетплейса Wildberries Бакальчука 20 сентября.

18 сентября у московского офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор» произошла стрельба, когда муж основательницы компании Татьяны Бакальчук Владислав в сопровождении охраны и бойцов ММА из Чечни попытался войти в помещение. Татьяна Бакальчук заявила, что они хотели захватить здание. Владислав Бакальчук утверждал, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вернула себе девичью фамилию Ким.

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