Юрист раскрыл, какими уловками пользуются мошенники при обмене квартиры

При обмене квартиры мошенники могут предложить «временное жилье» по несуществующему адресу, чтобы усыпить бдительность. Об этом в интервью РИАМО предупредил юрист Центра социальной адаптации им. Е.П. Глинки в Москве Андрей Иванов.

«Перепроверяйте все документы, консультируйтесь с юристами, если какие-то формулировки вызывают сомнения, а все действия лучше всего оформлять через нотариуса», — посоветовал Иванов.

Он подчеркнул, что обращаться к специалисту необходимо даже если сделка кажется надежной. Это поможет избежать рисков и получить дополнительную поддержку, заключил специалист.

До этого Иванов говорил, что перед тем как покупать квартиру, важно проверить, не находится ли она под арестом.

Юрист рассказал, что проверить статус приобретаемой недвижимости можно через Федеральную службу судебных приставов. Кроме того, по его словам, стоит выяснить из домовой книги и единого жилищного документа реальное количество прописанных в квартире людей, поскольку злоумышленники могут скрывать и эту информацию.

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