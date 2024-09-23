Россиянин сломал челюсть коллеге, который попросил его работать быстрее

Житель Тюмени сломал челюсть коллеге из-за адресованной ему просьбы, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным полиции, конфликт между сослуживцами произошел, когда они вдвоем занимались уборкой территории на улице Дзержинского. Как уточняется, удар потерпевшему 1966 года рождения нанес мужчина, родившийся в 1958 году. Злоумышленнику не понравилось, что более молодой коллега потребовал, чтобы он ускорил темп работы.

В итоге потерпевшего госпитализировали, врачи диагностировали у него двухсторонний перелом нижней челюсти. Коллегу пострадавшего задержали, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Теперь агрессивному тюменцу грозит до трех лет лишения свободы.

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