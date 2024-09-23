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Жителей Подмосковья предупредили о новой волне похолодания

Синоптик Ильин: новая волна похолодания придет в Подмосковье к 28 и 29 сентября

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Новая волна похолодания придет в Подмосковье к 28 и 29 сентября. Об этом сообщил синоптик Александр Ильин, его цитирует телеканал «360».

23 сентября в Московской области ожидается +15°C. С 25 сентября в регионе станет теплее — воздух прогреется до +19-24°C. К концу недели жителей Подмосковья вновь будет ждать похолодание.

«К выходным, не исключено, что пойдет дождь. К выходным похолодает снова до плюс +10-15°C», — сказал Ильин.

22 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что пик потепления в Москве придется на 25 сентября. По его словам, в середине недели воздух в столице прогреется до 24°C.

До этого специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова отмечала, что в этом году россияне столкнулись с аномально теплой и засушливой погодой в первый осенний месяц. Для столичного региона сентябрь выдался экстремально теплым — такой погоды не было с конца XIX века, а снег в отдельных регионах, например, в Красноярском крае, — следствие циклонов.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать бабье лето.

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