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В РФ стартовал пятый сезон акции по сбору макулатуры «БумБатл»

В РФ стартовал пятый сезон акции по сбору макулатуры «БумБатл»

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АНО «Национальные приоритеты»

Пятый юбилейный сезон акции «БумБатл» движения «Экосистема» стартовал 23 сентября, сообщили организаторы.

В рамках акции волонтеры движения также проведут серию экологических мероприятий в каждом регионе.

Принять участие в акции по сбору макулатуры может каждый россиянин. Побороться за лучший результат можно и вместе с семьей – в Год семьи для этого появилась отдельная номинация. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта бумбатл.рф. Коллективные заявки на участие принимаются с 23 сентября по 10 ноября. Индивидуальные — с 23 сентября по 15 ноября.

При регистрации нужно выбрать ближайший пункт приема, отнести бумагу туда, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет.

Участники, первыми сдавшие более пуда (16 килограммов) макулатуры, получат возможность обменять его на билет в театр, музей, на спортивное или другое мероприятие в своем регионе. Победители в категориях «вузы» и «колледжи» приедут на экскурсию в «зеленый офис» партнера проекта в Москве, лидеры «школьного» зачета встретятся с блогером. Победители в семейной номинации получат в подарок поездку в Москву, билеты на культурное мероприятие и сертификат на фотосессию.

Ключевая цель акции – сокращение излишнего потребления бумаги и формирование культуры обращения с отходами.

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