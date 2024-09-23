В Иркутской области отпустили домой напавшего на детей школьника

После нападения школьника из Балаганска Иркутской области допросили и отправили домой, рассказала директор образовательного учреждения. Занятия идут в штатном режиме, отметил он в беседе с 360.ru.

«Пострадавший мальчик дома сейчас. Напавшего допросили и отпустили домой, дальше будут работать с мамой, ему 13 лет», — рассказала руководитель школы.

Она добавила, что пострадал только один ученик, нападение удалось остановить своими силами сотрудникам учебного заведения, после чего они вызвали скорую помощь. Также уточняется, что мальчик, совершивший нападение, был тихим, спокойным и неконфликтным учеником.

Напомним, сегодня восьмиклассник с молотком напал на сверстников в школе в поселке Балаганск. Сообщалось о троих пострадавших: у двоих из них диагностировали травмы рук, а еще у одного — травму головы. СК возбудил дело по нескольким статьям, среди которых — статья о халатности.

Ранее стало известно, что школа, где случилось нападение, не охранялась.