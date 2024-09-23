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Россиянам посоветовали переходить на отечественные почтовые сервисы

Депутат Немкин: Gmail может уйти из России «по-английски»

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Shutterstock

Иностранные ИТ-компании имеют привычку уходить с российского рынка «по-английски», нарушая все договорные обязательства, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Аналогичным образом может поступить и Gmail. Если учесть предвзятое отношение Google к россиянам, а также законам России, то россиянам лучше перейти на отечественные почтовые сервисы. Они стабильно работают и постоянно совершенствуются», — сказал он.

Также управляющий партнер агентства «Смена» (группа AIC) Артем Геллер отметил, что российские почтовые сервисы уделяют особое внимание вопросам безопасности своих пользователей.

«Зарубежные же почтовые сервисы не могут похвастаться ни удобством, ни высоким уровнем безопасности – их заводят скорее не по выбору, а по необходимости. Именно по этой причине у многих россиян есть аккаунт на Gmail», — сказал он.

Геллер добавил, что тем пользователям, кто использует Gmail для какой-либо привязки важных аккаунтов, лучше отказаться от этого сервиса.

«Есть риск потерять ценную информацию», — сказал он.

Напомним, ранее в России начали наблюдаться проблемы в работе Gmail от Google. Россияне жалуются на невозможность регистрации и проблемы с двухфакторной аутентификацией.

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