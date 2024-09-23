Хинштейн: школа Балаганска, где ребенок напал на детей с молотком, «не охранялась от слова совсем»

В иркутской школе, где восьмиклассник напал на детей с молотком, были проблемы с безопасностью. Об этом сообщает депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, учебное заведение «не охранялось от слова совсем». Так, на входе не было поста охраны или других средств, позволяющих обеспечивать безопасность школьников и персонала.

Единственное, что могло помочь в чрезвычайной ситуации – это кнопка тревожной сигнализации. Известно, что это средство находилось у директора и никто во время произошедшего на нее не нажимал.

«Росгвардией уже начата проверка законности действий администрации и ЧОО при организации безопасности школы», – поделился Хинштейн.

В Следственном комитете уже возбудили уголовное дело по двум статьям, в том числе и о халатности. Это произошло после нападения ученика балаганской школы на детей.

По данным источников, мальчик пронес в школу молоток и в раздевалке перед физкультурой нанес удары троим школьникам. В результате они получили травмы, в том числе и головы.

Ранее конфликт между российскими шестиклассниками закончился проверкой полиции.