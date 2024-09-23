«Нельзя наказывать за мнения»: в Госдуме оценили законопроект о пропаганде чайлдфри

Законопроект о введении наказания за пропаганду движения чайлдфри из-за размытых критериев может привести к еще большим проблемам, заявила «Газете.Ru» депутат Ксения Горячева.

Она отметила, что наказывать людей за личное мнение в вопросах деторождения нельзя.

«Наше недавнее исследование с Russian Field показало, что подавляющее большинство россиян хотят иметь детей, но их останавливают материальные факторы: нехватка жилья, денег и стабильности. Законопроект о наказании за «пропаганду чайлдфри» вызывает вопросы, особенно в части размытых критериев. Мы уже видели законы, где нет четких границ, и это создает больше проблем, чем решений. Пропаганда и личное мнение — разные вещи. Нельзя наказывать за выражение мнения, иначе рискуем получить инструмент для сведения счетов, а не борьбы с реальной проблемой», — сказала она.

Горячева подчеркнула, что в случае принятия законопроекта женщины станут бояться выражать свои опасения, из-за чего рождаемость упадет.

«Этот законопроект может привести к еще большим проблемам. Женщины начнут бояться говорить о своих сомнениях и не смогут получить необходимую поддержку, что скажется на рождаемости и их здоровье. Важно создавать условия для семей, а не запугивать тех, кто пока не готов к родительству. По регулированию будет понятнее в процессе чтений», — добавила она.

23 сентября правительство России поддержало законопроект о введении административного наказания за пропаганду движения чайлдфри — отказа от деторождения. В документе указано, что за это собираются наказывать наравне с пропагандой нетрадиционных отношений и смены пола: штрафы для граждан составляют от 50 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей. Юридическим лицам грозит штраф от 800 тыс. до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности до 90 суток.

Если пропаганда будет направлена в отношении несовершеннолетних, то нижние и верхние границы штрафов вырастут в два раза. В случае, если пропаганду чайлдфри обнаружат в СМИ или интернете, то юрлицам грозит штраф до 4 млн рублей. Кабмин также поддержал законопроект о запрете пропаганды «отказа от деторождения» в СМИ, интернете, фильмах и рекламе.

Ранее Песков называл повышение рождаемости приоритетом для работы правительства России.