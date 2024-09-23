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У воинской части в Калининградской области открыли стрельбу по собакам

В Калининградской области догхантеры обстреляли из внедорожника двух собак

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Телеграм-канал «Amber Mash»

В Зеленоградском районе Калининградской области неизвестные обстреляли собак, сообщает Amber Mash.

Инцидент, по данным Telegram-канала, произошел сегодня утром в поселке Колосовка. Местные жители говорят, что черный внедорожник затормозил у КПП воинской части, а когда собаки подошли к машине, пассажиры открыли по ним прицельный огонь.

На видео видны две собаки, одной из которых догхантеры выстрелили прямо в морду, отчего животному раздробило нижнюю челюсть и выбило зубы в верхней. Волонтеры говорят, что ее язык не удалось полностью сохранить, также пуля попала собаке в грудь. Другая собака также серьезно пострадала, у нее сломано ребро и задет позвоночник.

Сейчас пострадавшие животные находятся в тяжелом состоянии в калининградской клинике, полиция проводит проверку.

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