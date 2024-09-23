В Иркутской области школьник с молотком напал на сверстников

Восьмиклассник с молотком напал на сверстников в школе в поселке Балаганск, расположенном в Иркутской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации журналистов, подростка зовут Артем Б. Он атаковал других учеников после первого занятия. В этот момент дети находились в раздевалке и готовились к уроку физкультуры.

В результате пострадали трое несовершеннолетних. У двоих из них диагностировали травмы рук, а еще у одного — травму головы.

«Раненых учеников 8 «А» зовут Дмитрий Н., Сергей Д. и Олег Б.», — говорится в публикации.

В материале подчеркивается, что дети знали нападавшего как необщительного и замкнутого подростка. Более того, при общении с другими людьми мальчик никогда не смотрел собеседникам в глаза.

22 сентября издание РБК сообщило, что в настоящее время в Государственной думе РФ разрабатывают закон о борьбе с травлей в образовательных учреждениях. Авторы документа предложили привлекать «агрессоров» к волонтерским мероприятиям и ограничивать им доступ к интернету.

Ранее в Новосибирской области подростки исцарапали и искусали одноклассника.