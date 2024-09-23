Жители Кузбасса поделились кадрами необычного природного явления

Жители Кемеровской области смогли увидеть необычное природное явление в минувшее воскресенье, 22 сентября, — небо в этот день окрасилось в огненно-рыжий цвет. Об этом сообщает Сiбдепо.

Местные жители поделились кадрами неба в социальных сетях.

«Красота. Настоящее волшебство», — написал один из них.

В издании уточнили, что осенью закаты приобретают красные и оранжевые оттенки из-за более низкого солнца. В зависимости от степени влажности эти цвета также могут обретать бордовые и розовые оттенки на осеннем небе вечером.

Американские ученые из Университета штата Вашингтон в Сиэтле до этого разработали устройство, перезапускающее биологические часы организма, также известные как циркадные ритмы, которые зависят от суточного цикла. Они стимулируют контуры в глазах, которые сообщаются с мозгом. Используя эту информацию, мозг вырабатывает гормон мелатонин, помогающий нам засыпать в ночное время.

Ученые подвергали добровольцев воздействию света разных приборов и изучали концентрацию мелатонина в их организмах с помощью анализов слюны. По их словам, сочетание оранжевого и синего света может влиять на циркадные ритмы организма за счет того, что именно такие оттенки мы обычно видим на закатном небе в конце дня.

Ранее жителям Кузбасса рассказали, когда в регионе включат отопление.