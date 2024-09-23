В Петербурге задержали промоутера, который рекламировал наркотики с балкона дома

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 32-летнего наркопромоутера, который открыто рекламировал магазин с запрещенными веществами с балкона дома на Невском проспекте. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Мужчина установил на балконе третьего этажа дома 45 по центральной улице города звукоусиливающую аппаратуру и баннер с QR-кодом, который вел на площадку с продажей наркотиков.

В отношении нарушителя было возбуждено дело по статье «Склонение к потреблению наркотических средств» УК РФ. В ходе дальнейшего расследования, полицейские выявили несколько человек, которые устраивали аналогичные этому промо в разных регионах РФ.

Правоохранители задержали еще четверых промоутеров в возрасте 20-35 лет, которые занимались незаконной деятельностью. Все из них ранее были судимы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений. У них изъяли музыкальные колонки, ноутбуки, мобильные, а также баннер с QR-кодом.

Ранее во Владимирской области нескольких человек из одной семьи задержали за производство наркотиков.